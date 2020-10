Juve, sessanta milioni spalmati in 4 anni. Chiesa-Fiorentina, stavolta è davvero finita

Grande passo Juve, grande sconto Fiorentina. La Gazzetta dello Sport riassume così il trasferimento (che si chiuderà nelle prossime ore) di Federico Chiesa ai bianconeri. I viola permetteranno ai bianconeri di pagare il n° 25 sessanta milioni dilazionati in quattro anni, ma l’esito positivo dell’operazione è legato alle uscite juventine che dovrebbero sbloccare definitivamente l’affare nelle ultime ore di mercato. In particolare la Rosea parla di Rugani che dovrebbe andare in prestito a Rennes o Newcastle, mentre per De Sciglio non si vedono altre destinazioni dopo esser fallita la trattativa con la Roma. Ma per far tornare i conti – si legge sul quotidiano – occorre alla Juventus un’altra uscita sostanziosa, quella di Khedira o Douglas Costa. L’accelerazione però c’è stata e nelle ultime ore sono cadute anche le ultime riserve di Commisso: 10 milioni subito, altri 10 la prossima stagione più il riscatto definitivo di 35 milioni più altri 5 di bonus e senza contropartite tecniche. I suoi collaboratori vorrebbero un riscatto entro il 2022, ma Chiesa-Fiorentina stavolta è ai titoli di coda. MA STASERA CON LA SAMP GIOCHERA’ DAL 1′