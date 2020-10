Probabile formazione: Iachini non rischia Ribery. Vlahovic e Kouamé davanti, Chiesa c’è

Ancora una volta senza Pezzella, stavolta mancherà dal 1′ anche Ribery. Sembra praticamente fatta la formazione che scenderà in campo stasera contro la Sampdoria: i quotidiani in edicola sono tutti sulla stessa linea d’onda, con Ceccherini confermato al centro della difesa e Vlahovic a far coppia con Kouamé in attacco. Il tandem là davanti sarà supportato dal folto (e tecnico) centrocampo che ha giocato anche contro l’Inter formato da Bonaventura, Amrabat e Castrovilli, mentre sulle fasce ci saranno ancora Biraghi e Federico Chiesa. Il n° 25, sempre più nell’occhio del ciclone per la questione mercato, dovrebbe giocare dall’inizio quella che è la sua ultima gara in viola. Chissà che non sia lo stesso anche per Milenkovic, sicuro di un posto in difesa insieme a Caceres e davanti a Dragowski.

LE ULTIME DI DI MARZIO: “OCCHIO A IZZO, PER L’ATTACCO SI GUARDA IN GERMANIA”