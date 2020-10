VN – Sempre viva l’opzione Piatek. Ma la Fiorentina ha un grande ostacolo interno

La Fiorentina sta lavorando seriamente anche per cercare di rinforzare l’attacco e in tal senso una delle opzioni primarie è rappresentata da Kris Piatek che gradirebbe molto in Italia moltissimo la Fiorentina dove ritroverebbe Kouamè con cui ha formato una coppia eccezionale nella prima stagione italiana dell’attaccante polacco.

Sia il giocatore, che i fratelli Giuffrida, che l’agente di Piatek stanno portando avanti con forza la trattativa cercando di forzare la mano con i tedeschi dell’Hertha Berlin, ma il vero ostacolo è rappresentato dal numero degli attaccanti attualmente in rosa: se non dovesse partire uno fra Vlahovic e Cutrone le porte fiorentine per Piatek resterebbero ovviamente chiuse.

