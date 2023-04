Obiettivi, tutti pazzi di Prestianni: le big di Europa irrompono sul classe 2006

In patria ne parlano come un predestinato e nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato a più riprese anche alla Fiorentina...

E' scoppiata una vera e propria Prestianni-mania. Il centrocampista offensivo che Mancini vorrebbe portare con sè in Nazionale, come fatto con Retegui, sta attirando l'interesse di mezza Europa. In patria ne parlano come un predestinato e nelle scorse settimane il suo nome è stato accostato a più riprese anche alla Fiorentina, pronta a bruciare la concorrenza per strappare alle contendenti il giovane talento.