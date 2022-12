VN – Burdisso tenta il blitz. Occhi sul 2006 argentino Prestianni

Sono bastati sedici anni, tre mesi e ventitré giorni a Gianluca Prestianni per esordire con la maglia della prima squadra del Velez Sarsfield. Il giovanissimo esterno classe 2006 è il debuttante più giovane col "Fortìn" e la Fiorentina lo sta seguendo su input del dt Burdisso. Visionato negli ultimi mesi anche dal Real Madrid e soprannominato "La Pulce" come Leo Messi, il talentino tutto rapidità e dribbling ha già collezionato cinque presenze nel campionato argentino e debuttato in Libertadores. Come un anno fa con Julian Alvarez, anche stavolta Burdisso vuole provare ad anticipare la concorrenza...