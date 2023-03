Prestianni, quella V sulla maglia e una melina favorevole a Fiorentina e FIGC

Il punto della situazione su uno degli obiettivi viola

Si fa un gran parlare, dopo 2 gol in 2 partite con la Nazionale da parte di Mateo Retegui, dei prossimi giocatori che potrebbero andare a rinforzare l'Italia in tempi di magra per quanto riguarda il talento puro espresso dai vivai nostrani. Giocatori che non solo possono essere utili al ct Mancini, ma anche ai club di Serie A che avrebbero così una corsia preferenziale per far adattare più velocemente al nostro calcio gli oriundi prescelti. Tra questi, ecco Gianluca Prestianni, centrocampista offensivo classe 2006 del Velez Sarsfield che la Fiorentina monitora almeno dallo scorso dicembre.

Contratto — Ed è proprio a dicembre, non a giugno, che i contratti in Argentina scadono, ragion per cui è più semplice concludere le operazioni nelle finestre invernali, come ha fatto il Manchester City e poteva fare la Fiorentina per Julian Alvarez. Prestianni ha una clausola rescissoria di 12 milioni di dollari che per il momento, secondo TMW, nessuno (Siviglia, Benfica, West Ham) vuole pagare sull'unghia, ma solo offrendo corposi bonus. Per questo motivo, il Velez, che sulla maglia ha quella V che caratterizza la seconda maglia della Fiorentina, sta resistendo, con l'idea di arrivare appunto a dicembre con il giocatore in rosa.

Passaporto — In più c'è da considerare la possibilità che Prestianni venga convocato entro allora dall'Italia, che può agire solo nel momento in cui il ragazzo entra in possesso del passaporto italiano. Ci vorranno mesi, ed è probabile che Gianluca li voglia attendere proprio al Velez. In quest'ottica, privilegiare i club italiani nella scelta della prossima destinazione non solo ha senso, ma diventa quasi scontato. La Fiorentina attende il momento giusto per fare la sua mossa.