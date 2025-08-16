Un candidato al posto di vice-Dodò si allontana: Calabria saluta la Serie A

Uno dei possibili candidati al ruolo di vice-Dodò saluterà la Serie A. Davide Calabria nelle prossime ore raggiungerà la Grecia

Redazione VN 16 agosto 2025 (modifica il 16 agosto 2025 | 10:18)

Le voci si fanno sempre più insistenti e il futuro di Davide Calabria, ex capitano del Milan e nello scorso anno a Bologna, sembra sempre più lontano dall'Italia. Per mesi il suo nome è stato accostato alla Fiorentina per riempire il vuoto che lascerà Fortini (QUI LA NEWS) nel ruolo di vice-Dodò.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, il Panathinaikos avrebbe messo sul piatto un’offerta irrinunciabile: un contratto triennale che avrebbe convinto il terzino destro italiano.

La squadra del Trifoglio, formazione della capitale greca Atene, tra le più blasonate della penisola ellenica, sarebbe pronta ad accogliere Calabria già nelle prossime ore. Panathinaikos, che dopo essere uscito dal secondo turno di Champions per mano dei Rangers, ha battuto ai rigori lo Shakhtar Donetsk nel terzo turno dei preliminari di Europa League. Giovedì avrà l'andata del playoff contro la formazione turca del Samsunspor.