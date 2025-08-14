Fiorentina, niente Calabria. Di Marzio: “In chiusura il suo passaggio in Grecia”

Dopo aver passato una vita a Milano e 6 mesi a Bologna, Davide Calabria si prepara a lasciare la Serie A e l’Italia. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il terzino destro, rimasto svincolato al termine della breve esperienza in...

Dopo aver passato una vita a Milano e 6 mesi a Bologna, Davide Calabria si prepara a lasciare la Serie A e l’Italia.

Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio , il terzino destro, rimasto svincolato al termine della breve esperienza in rossoblù, è pronto per una nuova esperienza, lontano dal campionato italiano.

L'ex capitano del Milan, sondato anche dalla Fiorentina come possibile vice Dodò, ha dato l'ok per il trasferimento al Panathinaikos. Il club greco gli ha offerto un contratto di 3 anni e lui sembra pronto ad accettare.