La Fiorentina cerca un vice Dodò e i nomi sondati sono tanti. Zortea continua ad avere mercato in attesa che il Cagliari abbassi le proprie pretese (troppi i 10 milioni richiesti), mentre l'impressione è che Davide Calabria aspetti un cenno dai dirigenti della Fiorentina.
Nazione: “Calabria aspetta la Fiorentina e Pioli. Ma dipenderà dallo stipendio”
Calabria piace alla Fiorentina di Pioli
Su di lui si sono mosse altre squadre, ma una chiamata di Pioli sbaraglierebbe la concorrenza. Chiaro che molto dipenda dalla richiesta di stipendio. La Fiorentina sul fronte del monte ingaggi deve muoversi con cautela e comunque entro il 70% del fatturato.
Ne sa qualcosa Mandragora, che aspetta un passo in avanti da parte del club a livello d'ingaggio per mettere nero su bianco un rinnovo che si trascina da settimane. Lo scrive la Nazione.
