Repubblica: “Per l’attacco il primo nome rimane Ioannidis. II piano di Pradè”

Mancano pochi giocatori per limare la rosa della Fiorentina. Ma i nuovi acquisti dovranno essere giocatori di alto livello

Redazione VN 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 09:22)

La Fiorentina è pronta al 70-75%. Parola di Stefano Pioli (video in alto). Mancano, quindi, pochi acquisti per completare la rosa viola. Repubblica Firenze fa un resoconto di ciò che manca all'appello dell'allenatore gigliato sottolineando come quest'ultimo voglia giocatori in grado di alzare il livello, sia in termini di qualità o di esperienza internazionale. "Se inseriremo giocatori devono avere caratteristiche puntuali", ha ribadito dopo l'amichevole contro il Manchester United.

VICE KEAN — La priorità riguarda sicuramente un attaccante. Il modulo a una o due punte usato in queste amichevoli necessita comunque di un altro giocatore oltre Dzeko e Kean, un centravanti che sappia attaccare la profondità. Il preferito resta Fotis Ioannidis del Panathinaikos: classe 2000, già incontrato in Conference League, con buoni colpi, rappresenta l’innesto giusto per aumentare la qualità. Certo le richieste del Pana restano alte, addirittura trenta milioni, ma la strategia della Fiorentina è chiara, aspettare il momento giusto per piazzare l’offerta giusta. Cristian Shpendi del Cesena è un nome che piace da tempo, accetterebbe di buon grado il ruolo di vice Kean e il salto dalla Romagna a Firenze ma restano ancora dei dubbi sull’opportunità di affidare l’attacco a un promettente ragazzo che ha fatto bene per adesso solo in Serie B. Occhio anche al mercato estero e a profili, come Harder dello Sporting Lisbona, che nel mese di agosto possono liberarsi a condizioni economiche più accessibili.

DIFESA — Resta da riempire la casella di vice Comuzzo. A destra, se la promozione di Fortini come vice Dodo per tutto l’anno sembrava cosa fatta, le prime settimane di ritiro hanno rimescolato le carte e il giovane laterale potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito — piace all’Empoli — per completare il percorso di crescita con un altro anno in B. In tal caso spazio a un nuovo innesto, contenuto nella spesa ma capace di dare affidabilità e garanzie.

CENTROCAMPO — Senza alcuna uscita non sono previsti nuovi innesti, ma in caso di partenze — occhio alla situazione Mandragora — si interverrà con un nuovo acquisto.