Christos Mandas, portiere della Lazio accostato alla Fiorentina, è tornato a Formello dopo il prestito al Bournemouth. L'estremo difensore greco ha commentato così la sua esperienza in Premier League:
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Mandas torna alla Lazio. La cessione di Provedel lo allontana dalla Fiorentina?
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Mandas torna alla Lazio. La cessione di Provedel lo allontana dalla Fiorentina?
Il portiere Christos Mandas è tornato alla Lazio dopo aver concluso il suo prestito al Bournemouth
Sempre pronto per una nuova avventura. Bournemouth? È stato bello, ma non è come qui.
Dopo la cessione di Ivan Provedel all'Inter la situazione in merito a Mandas potrebbe cambiare e magari assumere un ruolo più centrale. Nel frattempo il portiere ha svolto il primo giorno di ritiro con la Lazio svolgendo le consuete visite mediche.
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