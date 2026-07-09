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Mandas torna alla Lazio. La cessione di Provedel lo allontana dalla Fiorentina?

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Il portiere Christos Mandas è tornato alla Lazio dopo aver concluso il suo prestito al Bournemouth
Redazione VN

Christos Mandas, portiere della Lazio accostato alla Fiorentina, è tornato a Formello dopo il prestito al Bournemouth. L'estremo difensore greco ha commentato così la sua esperienza in Premier League:

Sempre pronto per una nuova avventura. Bournemouth? È stato bello, ma non è come qui.

Dopo la cessione di Ivan Provedel all'Inter la situazione in merito a Mandas potrebbe cambiare e magari assumere un ruolo più centrale. Nel frattempo il portiere ha svolto il primo giorno di ritiro con la Lazio svolgendo le consuete visite mediche.

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