La Fiorentina sfida la Lazio per un giocatore del Girona: ruolo e clausola

Il nome di Arnau Martinez è tornato al centro delle attenzioni di mercato e vede coinvolte sia la Fiorentina che la Lazio

Redazione VN 22 giugno - 15:14

Il nome di Arnau Martinez è tornato al centro delle attenzioni di mercato e vede coinvolte sia la Fiorentina che la Lazio. L'esterno del Girona, in grado di giocare su entrambe le fasce difensive, è infatti uno dei profili seguiti con interesse dai due club.

Arnau Martinez — Per la Lazio si tratta di un obiettivo già sondato in passato. La società biancoceleste aveva infatti provato ad avvicinare il giocatore durante il mercato di gennaio e ora potrebbe tornare alla carica per assicurarsene le prestazioni.

Clausola — La clausola rescissoria di Martinez è fissata a 14 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere. A favorire le pretendenti ci sono infatti il contratto in scadenza nel 2027 e la recente retrocessione del Girona, elementi che potrebbero spingere il club spagnolo a rivedere le proprie richieste economiche. Lo scrive il Corriere dello Sport.