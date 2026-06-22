Il nome di Arnau Martinez è tornato al centro delle attenzioni di mercato e vede coinvolte sia la Fiorentina che la Lazio. L'esterno del Girona, in grado di giocare su entrambe le fasce difensive, è infatti uno dei profili seguiti con interesse dai due club.
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La Fiorentina sfida la Lazio per un giocatore del Girona: ruolo e clausola
Il nome di Arnau Martinez è tornato al centro delle attenzioni di mercato e vede coinvolte sia la Fiorentina che la Lazio
Arnau Martinez—
Per la Lazio si tratta di un obiettivo già sondato in passato. La società biancoceleste aveva infatti provato ad avvicinare il giocatore durante il mercato di gennaio e ora potrebbe tornare alla carica per assicurarsene le prestazioni.
Clausola—
La clausola rescissoria di Martinez è fissata a 14 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe scendere. A favorire le pretendenti ci sono infatti il contratto in scadenza nel 2027 e la recente retrocessione del Girona, elementi che potrebbero spingere il club spagnolo a rivedere le proprie richieste economiche. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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