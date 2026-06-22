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Di Marzio: “Sassuolo, attesa l’offerta viola per Thorstvedt”. La situazione

Di Marzio: “Sassuolo, attesa l’offerta viola per Thorstvedt”. La situazione - immagine 1
Nessuna mossa ufficiale da parte della Fiorentina per Thorstvedt: il calciatore piace a Grosso, ma i contatti ancora non ci sono stati
Redazione VN

In casa Fiorentina non c'è stata nessuna accelerazione, almeno per il momento, per Kristian Thorstvedt del Sassuolo. Come scrive Gianluca Di Marzio, il centrocampista norvegese, reduce da una buona stagione in neroverde, piace tanto a Fabio Grosso, ma per il momento non ci sono stati contatti diretti tra i due club, né una prima richiesta ufficiale da parte dei viola.

La situaizone

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Il Sassuolo, infatti, è al momento in attesa di eventuali mosse della Fiorentina, che non ha ancora presentato alcuna proposta formale per il centrocampista. Il club neroverde osserva la situazione e il giocatore è ancora legato da un anno di contratto.

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