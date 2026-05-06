Fiorentina, fari puntati in Portogallo: piace Catamo dello Sporting

Si tratta di un' ala in grado di giocare sia a destra che a sinistra, di piede mancino, classe 2001, nato a Maputo, in Mozambico. Dopo aver girato tante squadre in prestito, dal 2023/24 è riuscito a confermarsi in biancoverde, collezionando in quest'ultima stagione, fra tutte le competizioni, 44 presenze, 8 gol e 5 assist , giocando per un totale di 2956'.

La sua situazione

Su Catamo c'è grande concorrenza, soprattutto dalla Premier League, perché come scrive A Bola, l'Aston Villa già la scorsa estate si è vista respingere un'offerta di 20 milioni di euro dallo Sporting. Ma non è la sola, perché anche il Fenerbahce si è visto rifiutare la stessa offerta. Il club portoghese è pronto a prendere in considerazione offerte almeno sui 30 milioni di euro, dopo l'ottima stagione dell'esterno, vincolando il calciatore fino al 2029 con una clausola rescissoria da ben 60 milioni di euro. Inizialmente lo Sporting era aperto ad una possibile cessione, ma dopo quest'anno ha decisamente cambiato idea. Catamo partirà solo per un'offerta importante.