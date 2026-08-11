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Il Paris Saint-Germain ha chiuso l’operazione per Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma. Il club allenato da Luis Enrique avrebbe raggiunto l’accordo per una cifra complessiva di circa 35 milioni di euro, bonus compresi.

La trattativa è ormai agli ultimi dettagli e Suzuki si prepara quindi a lasciare il Parma e la Serie A, almeno formalmente, per diventare un nuovo giocatore del PSG.

La permanenza lontano dall’Italia, però, potrebbe durare poco. PSG e Juventus sarebbero infatti pronti a lavorare a un accordo per il prestito di Suzuki ai bianconeri, che lo considerano il principale obiettivo per rinforzare la porta.