VN – Richardson in uscita: il nodo è lo stesso di Ikoné e Kouamé

Lo Stoccarda ha mostrato un interessamento per Amir Richardson, arrivato a Firenze in estate dal Reims per 10 milioni di euro. I tedeschi vorrebbero trattare per un prestito con diritto di riscatto. Ma c'è un nodo che la Fiorentina deve sciogliere, ed è lo stesso che ha riguardato Ikoné e Kouamé.