VN – Scambio di documenti per Zaniolo. Kouamé, via libera all’Empoli

Porte girevoli in casa Fiorentina: per un Zaniolo che entra, c'è un Kouamé che esce

Come confermato anche da Gian Piero Gasperini al termine della sfida contro il Torino a DAZN, Nicolò Zaniolo "è andato via" . Trovato l'accordo con il Galatasaray , infatti, non resta che lo scambio di documenti . L'ex Roma arriva a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. In particolare al raggiungimento del 60% delle presenze con la maglia viola.

Via libera Kouamé

Con il suo arrivo la Fiorentina ha dato il via libera per la partenza di Christian Kouamé, per il quale erano già pronti i documenti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante ivoriano arriverà ad Empoli già in serata, anche se è ancora tra i convocati viola per Fiorentina-Genoa.