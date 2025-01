VN – Kouamé-Empoli, niente fumata bianca. Manca ancora qualche dettaglio

Christian Kouamé si trova ancora nel capoluogo toscano e non raggiungerà Empoli in serata. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione per la fumata bianca tra il centravanti ivoriano e l'Empoli mancherebbero ancora alcuni dettagli. Il suo procuratore Michelangelo Minieri al momento si trova a Milano per trattare Comuzzo con il Napoli. Il giorno giusto per vedere Kouamé a Empoli potrebbe essere quello di sabato. Probabilmente la trattativa si sbloccherà quando il suo procuratore raggiungerà, insieme al proprio assistito la città toscana