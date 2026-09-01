Il club di Giuseppe Commisso detiene il 10% sulla futuro rivendita del calciatore
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Moise Kean, dopo aver salutato la Fiorentina, ha firmato un nuovo contratto con il Como. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club di Giuseppe Commisso detiene il 10% sulla futuro rivendita del calciatore.
Un'affare che quindi rischia di portare più di 40 milioni nelle casse del club viola.
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