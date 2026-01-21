Viola News
lo scenario

Sassuolo su Nzola: lui e un altro ex viola nel casting per l’attacco

Il Sassuolo cede Cheddira e cerca un nuovo attaccante: tra gli obiettivi dei neroverdi c'è Nzola della Fiorentina, in uscita dal Pisa
Redazione VN

Walid Cheddira può iniziare una nuova esperienza: il Sassuolo ha dato il via libera al suo trasferimento al Lecce. Cheddira – il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli – si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito. E di conseguenza potrebbe innescarsi un domino che coinvolge anche la Fiorentina. Il Sassuolo infatti - come riporta Gianluca Di Marzio - starebbe valutando il profilo di Mbala Nzola per rimpiazzarlo. L'angolano è in uscita dal Pisa e la Fiorentina deve trovargli una nuova collocazione. L'altro giocatore nel casting è un altro ex viola: Patrick Cutrone, in forza al Parma.

