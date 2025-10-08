Viola News
Pioli ok, ma le voci circolano. Sportmediaset: “Ipotesi di un ritorno in panchina”

I possibili sostituti di Stefano Pioli
La posizione di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina non è ancora considerata critica. Nonostante la recente sconfitta contro la Roma, la società ha ribadito la propria fiducia nel tecnico, confermandolo alla guida della squadra. Tuttavia, la situazione resta delicata e i risultati delle prossime partite potrebbero risultare decisivi per il suo futuro.

Parallelamente, cominciano a emergere i primi nomi di possibili sostituti, nel caso in cui la dirigenza decidesse di cambiare rotta. Secondo quanto riportato da Sportmediaset.it, tra i candidati figurano profili molto diversi: da un tecnico esperto come Luciano Spalletti, a un allenatore in cerca di rilancio come Thiago Motta, fino a un giovane emergente come Daniele De Rossi.

Infine, circola anche l’ipotesi suggestiva di un grande ritorno: quello di Roberto Mancini. L’ex commissario tecnico della Nazionale iniziò proprio a Firenze la sua carriera da allenatore quasi venticinque anni fa ed è, tra l’altro, l’ultimo a aver portato un trofeo nella bacheca viola, la Coppa Italia vinta nel 2001 contro il Parma.

