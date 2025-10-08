Pioli ok, ma le voci circolano. Sportmediaset: “Ipotesi di un ritorno in panchina”

La posizione di Stefano Pioli alla guida della Fiorentina non è ancora considerata critica. Nonostante la recente sconfitta contro la Roma, la società ha ribadito la propria fiducia nel tecnico, confermandolo alla guida della squadra. Tuttavia, la situazione resta delicata e i risultati delle prossime partite potrebbero risultare decisivi per il suo futuro.