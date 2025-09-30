Tresoldi, parla il padre: “Lo seguiva anche la Fiorentina. Tra tennis e Bove”

Nelle ultime stagioni sempre più giocatori italiani, soprattutto giovani, passano alle squadre estere. Uno di loro è Nicolò Tresoldi , attaccante nato a Cagliari, che ha scelto la Germania dal 2022. Tresoldi recentemente si è trasferito dall'Hannover al Club Brugge, una delle squadre che lavora meglio in tutta Europa sui giovani. Sul ragazzo c'erano anche alcune squadre italiane, tra cui la Fiorentina. Tresoldi ha già segnato in Champions, ed il padre ha parlato alla Gazzetta dello Sport . Queste le sue parole:

"In Italia, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Juventus e Milan lo avevano monitorato prima che partissimo per la Germania.Nicolò è tifoso rossonero e il suo idolo è Pippo Inzaghi. Fino a 13 anni ha giocato più a tennis che a calcio, è stato campione italiano under 10. Quando c'è stato da scegliere non è stato semplice. Nel circuito incrociava anche Bove e Cobolli"