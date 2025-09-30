Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Pedullà avvisa Pioli: “Il tempo sta per scadere. Fiorentina-Roma decisiva”

calciomercato

Pedullà avvisa Pioli: “Il tempo sta per scadere. Fiorentina-Roma decisiva”

Pedullà avvisa Pioli: “Il tempo sta per scadere. Fiorentina-Roma decisiva” - immagine 1
Pedullà sul futuro di Stefano Pioli
Redazione VN

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube:

Kean sta vivendo un incubo a Firenze. Quello che gli sta accadendo è assurdo. Sembra diventato scarso da un momento all’altro, ma non certo per colpa sua. E neppure dei tifosi. Pioli deve reagire in fretta perché il tempo stringe. La sfida con la Roma sarà decisiva. Kean oggi sembra un giocatore qualunque, ma non dipende da lui: viene da una stagione eccellente, però con questo allenatore sta collezionando figuracce. Non perché sia cambiato lui, ma perché non riceve il giusto supporto. La Fiorentina non riesce nemmeno a completare tre passaggi consecutivi.

Leggi anche
Tresoldi, parla il padre: “Lo seguiva anche la Fiorentina. Tra tennis e Bove”
Fiorentina, menomale è rimasto Fortini: quel “no” alla Roma ora pesa il doppio

© RIPRODUZIONE RISERVATA