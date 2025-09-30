Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha parlato del futuro di Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole dal suo canale YouTube:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Pedullà avvisa Pioli: “Il tempo sta per scadere. Fiorentina-Roma decisiva”
calciomercato
Pedullà avvisa Pioli: “Il tempo sta per scadere. Fiorentina-Roma decisiva”
Pedullà sul futuro di Stefano Pioli
Kean sta vivendo un incubo a Firenze. Quello che gli sta accadendo è assurdo. Sembra diventato scarso da un momento all’altro, ma non certo per colpa sua. E neppure dei tifosi. Pioli deve reagire in fretta perché il tempo stringe. La sfida con la Roma sarà decisiva. Kean oggi sembra un giocatore qualunque, ma non dipende da lui: viene da una stagione eccellente, però con questo allenatore sta collezionando figuracce. Non perché sia cambiato lui, ma perché non riceve il giusto supporto. La Fiorentina non riesce nemmeno a completare tre passaggi consecutivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA