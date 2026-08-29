Moise Kean è pronto a passare al Como: secondo Pedullà, lunedì è la deadline indicata per sostenere le visite mediche.
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L’operazione che porterà Moise Kean al Como è ormai definita, ma restano da completare gli ultimi passaggi formali. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club lariano al momento non sta prendendo seriamente in considerazione alternative all’attaccante della Fiorentina.
La giornata indicata come limite è lunedì, quando dovrebbero essere programmate le visite mediche di Kean. Quella rappresenta quindi la deadline fissata dal Como per completare l’iter e arrivare alla formalizzazione definitiva del trasferimento.
#Kean: per ora il #Como non valuta seriamente alternative, ma lunedì è la scadenza indicata per le visite https://t.co/Gy8BcOVGJt— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 29, 2026
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