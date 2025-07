Non solo Kean, lo United cerca Comuzzo. Altri due club di Premier sul classe 2005

Nel corso dell'estate potrebbero esserci novità importanti nella difesa della Fiorentina in vista della prossima stagione. Già nel primo mese ufficiale di mercato, sono state ben quattro le mosse che hanno visto questo reparto interessato: prima l'arrivo di Viti, poi le cessioni in prestito di Moreno e Valentini e per ultimo l'arrivo di Kospo dal Barcellona, che per quanto la carta d'identità suggerisca l'approdo nella Primavera di Galloppa, è sempre stato impiegato da Stefano Pioli nelle ultime amichevoli.

Potrebbe cambiare ancora qualcosa nel reparto arretrato viola, visto che secondo TMW non sarebbe da escludere a priori un addio di Pietro Comuzzo. Il classe 2005 ha ricevuto il forte interesse di tre club di Premier League: il Sunderland, neopromosso dalla Championship, il Nottingham Forest, fresco di promozione in Europa League e il Manchester United, che per molto tempo è stato visto come lo spauracchio principale per Moise Kean.