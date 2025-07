Gazzetta sulla difesa: “Comuzzo è in vantaggio su Pongracic. Confermato Pablo Marì”

Le prime uscite della Viola di Pioli dicono che nel terzetto titolare il posto al centro è di Pablo Marì, un uomo voluto da Raffaele Palladino che lo aveva al Monza e che in questo primo periodo di lavoro ha avuto la conferma da Pioli.

Comuzzo è ora in vantaggio sul croato Marin Pongracic che è visto più al centro, ma sembra dare maggiori garanzie. Però "Comuzzone" è il vero capitale del club. Che ha aggiunto anche Mattia Viti, ancora fermo ai box per un lavoro di potenziamento programmato. I giovani Kouadio (2006) e Kospo (2007) lottano per un posto al sole. E finora hanno sempre ben impressionato. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.