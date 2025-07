ViP: Moreno debutta con il Levante e si infortuna dopo pochi minuti

Esordio sfortunato per il difensore argentino

Il difensore argentino, appena trasferitosi in prestito in Spagna, ha accusato un problema fisico nelle primissime battute dell'amichevole tra i granotes e il Teruel. L'entità dell'infortunio è da valutare, di certo che Moreno è stato subito sostituito. Non il miglior esordio possibile...