La Fiorentina scopre Kospo: ha solo 18 anni, ma insidia già i big in difesa

L'edizione odierna di Repubblica in edicola dedica un approfondimento al giovane Eman Kospo, arrivato dal Barcellona soltanto alcuni giorni fa ma già protagonista. Il classe 2007 non è soltanto la classica operazione "futuribile", anzi. In poco tempo si è capito subito che fosse un difensore di qualità e fra i migliori visti al Viola Park, subito apprezzato da Pioli che infatti l'ha schierato con continuità. Per lui 135' circa nelle tre gare amichevoli, per un ragazzo messosi in evidenza grazie a fisico, temperamento, senso dell'anticipo, aggressività. Si è distinto in fase di impostazione e partecipazione alla manovra, un destro che gioca a sinistra anche imprevedibile.