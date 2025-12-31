Moretto: “Fiorentina-Torino, si parla di scambio nel mezzo. C’entra Mandragora”

Viola News
Scambio a centrocampo tra Fiorentina e Torino
Dopo Solomon, la Fiorentina pensa a rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riportato dal Matteo Moretto, il club di Rocco Commisso e il Torino di Cairo sarebbero in contatto per organizzare uno scambio in mezzo al campo: Rolando Mandragora per Cesare Casadei. 

Il primo piace anche al Genoa e potrebbe essere uno di quei leader destinati a lasciare la Fiorentina con l'arrivo di Fabio Paratici. Per quanto riguarda invece Casadei, arrivato a gennaio dal Chelsea, non sta trovando lo spazio che si pensava potesse mantenere con Baroni e i viola apprezzano l'ex Inter da molto tempo. Giova ricordare che è stato proprio Vanoli, allora tecnico del Torino, a volere Casadei in Serie A, impiegandolo con continuità nella seconda parte di stagione.

