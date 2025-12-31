Romano: “Il primo acquisto di Paratici. Fiorentina, fatta per Solomon”

La Fiorentina chiude il primo colpo del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club di Rocco Commisso ha chiuso per Manor Solomon. Classe 99', esterno, di proprietà del Tottenham.
Il primo acquisto del mercato di gennaio sembra praticamente chiuso
L'israeliano era in prestito al Villarreal ed è pronto a fare ritorno in Inghilterra, da dove sarà girato alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Si vede subito la mano di Fabio Paratici, per un giocatore che ha segnato 1 goal nelle 6 presenze accumulate in Liga spagnola. IL PROFILO
Solomon ha giocato due partite individualmente notevoli nel girone di qualificazione ai Mondiali contro l'Italia: 180' nelle due sconfitte per 4-5 e 3-0, risultando uno dei giocatori più pericolosi per la difesa azzurra.
