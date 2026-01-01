Di Marzio conferma: Fiorentina su Solomon

Anche Gianluca Di Marzio conferma la notizia lanciata ieri sera da Fabrizio Romano sull’imminente arrivo di Manor Solomon alla Fiorentina ( la nostra scheda ). L’esterno sinistro d’attacco si trasferisce in Viola dal Tottenham con la formula del prestito con opzione di riscatto. L’israeliano classe 1999 ha trascorso la prima parte di stagione in Liga, al Villarreal, in prestito dagli Spurs; prestito che verrà dunque interrotto anticipatamente. Col Villarreal, Solomon aveva messo insieme 11 presenze tra tutte le competizioni – di cui 6 in campionato – segnando 1 gol e servendo 4 assist. Chi guardò la gara della nazionale italiana contro Israele non può dimenticare l'ottima prova dell'esterno che fece impazzire la difesa azzurra.

L’arrivo di Solomon dal Tottenham è chiaramente legato a quello di Fabio Paratici, atteso a sua volta a Firenze nei prossimi giorni. Ed era stato proprio Paratici, nel 2023, a portare Solomon al Tottenham dallo Shakhtar Donetsk. Anche Nicolò Schira conferma che l'operazione legata al suo arrivo è fattibile per diversi motivi: la Fiorentina cerca degli esterni offensivi, il giocatore ha bisogno di un rilancio che al Tottenham non potrebbe avere essendo chiuso da diversi giocatori (qui tutto sulla Premier League) infine come già scritto fu proprio Paratici a volerlo portare a Londra.