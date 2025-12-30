A Radio Sportiva il noto giornalista Bruno Longhi ha parlato anche del centrocampista gigliato Rolando Mandragora, al centro di alcune voci di mercato:
Longhi: "Mandragora al Genoa? Per i rossoblù sarebbe un gran bel colpo"
Longhi: “Mandragora al Genoa? Per i rossoblù sarebbe un gran bel colpo”
Il centrocampista campano può davvero lasciare Firenze?
Non so se può essere adatto al gioco di Daniele De Rossi, ma di sicuro sarebbe un ottimo acquisto per il Genoa, considerando che negli ultimi anni è stato tra i centrocampisti più produttivi dell'intera Serie A. Nelle stagioni fiorentine Mandragora ha fatto vedere bene le sue qualità. Nel capoluogo ligure sarebbe sicuramente accolto bene ed il suo sarebbe un ritorno anche romantico.
