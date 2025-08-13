Mandragora ritrova Italiano? Che intreccio con la Fiorentina per Nicolussi!

I destini di Bologna e Fiorentina si intrecciano attorno a due giocatori chiave: Rolando Mandragora e Hans Nicolussi Caviglia. Vincenzo Italiano, infatti, sarebbe ben contento di tornare a lavorare con Mandragora, dopo averlo allenato proprio a Firenze.
Il rinnovo con la Fiorentina - come abbiamo raccontato - è ancora in sospeso. Guadagna attualmente 1,3 milioni, ma ne chiede 1,8. La società viola si è spinta a 1,6 milioni. Nel frattempo, sul centrocampista campano insiste anche il Betis.
Il Bologna, dal canto suo, ha rialzato l’interesse per Hans Nicolussi Caviglia, acquistato dal Venezia per 6 milioni di euro e molto apprezzato anch'egli da Italiano. A Firenze del resto Nicolussi Caviglia viene considerato come un potenziale sostituto ideale, nel caso Mandragora decida di lasciare la Fiorentina, con la possibilità che possa approdare proprio al Bologna.
