Mandragora ritrova Italiano? Che intreccio con la Fiorentina per Nicolussi!

Rolando Mandragora e Hans Nicolussi Caviglia: un vero e proprio incrocio di mercato sull'asse Bologna-Fiorentina con Italiano interessato

I destini di Bologna e Fiorentina si intrecciano attorno a due giocatori chiave: Rolando Mandragora e Hans Nicolussi Caviglia. Vincenzo Italiano, infatti, sarebbe ben contento di tornare a lavorare con Mandragora, dopo averlo allenato proprio a Firenze.