Gazzetta: “Italiano vuole Mandragora. Che intreccio con Nicolussi Caviglia”

I destini di Bologna e Fiorentina si intrecciano attorno a due giocatori chiave: Rolando Mandragora e Hans Nicolussi Caviglia. Mandragora, il cui rinnovo con la Fiorentina è ancora in sospeso, guadagna attualmente 1,3 milioni ma chiede 1,8, mentre la società viola offre 1,6 milioni. Nel frattempo, sul centrocampista campano insiste anche il pressing del Betis, creando un nodo ancora da sciogliere.

Parallelamente, il Bologna ha rialzato l’interesse per Hans Nicolussi Caviglia, acquistato dal Venezia per 6 milioni di euro e molto apprezzato dall’allenatore Vincenzo Italiano. Nicolussi Caviglia viene considerato da Firenze come un potenziale sostituto ideale nel caso Mandragora decidesse di lasciare la Fiorentina, con la possibilità che possa approdare proprio al Bologna.

La situazione è in continua evoluzione, con entrambe le squadre attente alle mosse del mercato e pronte a muoversi in base alle scelte che riguardano il centrocampo. Il Bologna, dopo aver perso Miller e aver ripreso l’interesse per Jesper Karlsson, segue con attenzione gli sviluppi legati a Mandragora e Nicolussi Caviglia, delineando uno scambio potenziale che potrebbe soddisfare le esigenze di entrambe le società. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.