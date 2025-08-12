CorFio rivela: “Il Betis ha offerto 6mln per Mandragora. A 7-8 si può chiudere”

Il rinnovo del centrocampista è sempre più in salita. Se ne parla meno, ma la trattativa col Betis non si è mai interrotta, nel frattempo l’offerta è salita fino a circa 6 milioni e dovesse arrivare a 7/8 la cessione sarebbe più che probabile. In quel caso, sarebbe Nicolussi Caviglia (Venezia) il favorito a raccoglierne l’eredità.