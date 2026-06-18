"Quando si hanno 60 giocatori sotto contratto, parliamo di un problema proprio gestionale. Chi non farà parte del progetto tecnico non è che può sparire così dal nulla, deve essere ceduto. Non possiamo averne più di 24/25 in rosa". Con queste parole quest'oggi in conferenza il d.s. viola Fabio Paratici ha parlato della delicata questione legata, diciamo, agli esuberi. La cui gran parte è composta da tutti quei giocatori che rientreranno dai vari prestiti in giro per l'Italia e per l'Europa.
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Inizia il mercato e tornano tutti i prestiti: ma uno di loro ha già una nuova offerta
Sul giovane centrocampista Jonas Harder, ex Primavera classe 2005 e lo scorso anno al Padova, è piombato il Modena
Tra loro c'è pure Jonas Harder, nella stagione appena conclusa al Padova. Con i biancoscudati ha portato a casa 26 presenze in cadetteria, rendendosi protagonista di una buona annata, e forse è proprio per questo che qualcosa intorno a lui sta già muovendosi. A chiedere informazioni sul classe 2005 è stato il Modena di Daniele Galloppa, interessato al giovane centrocampista, che vorrebbero affiancare ad un paio di elementi dall'esperienza maggiore. Lo scrive gianlucadimarzio.com.
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