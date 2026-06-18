Inizia il mercato e tornano tutti i prestiti: ma uno di loro ha già una nuova offerta

Sul giovane centrocampista Jonas Harder, ex Primavera classe 2005 e lo scorso anno al Padova, è piombato il Modena

"Quando si hanno 60 giocatori sotto contratto, parliamo di un problema proprio gestionale. Chi non farà parte del progetto tecnico non è che può sparire così dal nulla, deve essere ceduto. Non possiamo averne più di 24/25 in rosa". Con queste parole quest'oggi in conferenza il d.s. viola Fabio Paratici ha parlato della delicata questione legata, diciamo, agli esuberi. La cui gran parte è composta da tutti quei giocatori che rientreranno dai vari prestiti in giro per l'Italia e per l'Europa.