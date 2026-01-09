C’è lo Spezia su Nzola. Ma serve uno sforzo enorme sull’ingaggio dalla Fiorentina

Dopo essere stato scaricato dal Pisa, Mbala Nzola è pronto a far rientro alla Fiorentina, proprietaria del cartellino dell'angolano. Ma la permanenza durerà poco, perché l'attaccante è destinato a ripartire verso altri lidi. Come spiega spezia1906.com citando La Nazione in edicola questa mattina parla dell'interesse dello Spezia, ex squadra di Nzola. ma l'operazione è definita complicatissima per l'alto ingaggio che percepisce il ragazzo.
I bianchi non possono permettersi l'alto ingaggio del ragazzo
Secondo il quotidiano, i bianchi sarebbero disposti ad acquisire Nzola solo in prestito gratuito e con larga parte dell'ingaggio coperta dalla Fiorentina. Si parla 900mila euro netti per un residuo a carico delle casse aquilotte di non oltre i 250mila euro.
