C’è lo Spezia su Nzola. Ma serve uno sforzo enorme sull’ingaggio dalla Fiorentina

Dopo essere stato scaricato dal Pisa, Mbala Nzola è pronto a far rientro alla Fiorentina, proprietaria del cartellino dell'angolano. Ma la permanenza durerà poco, perché l'attaccante è destinato a ripartire verso altri lidi. Come spiega spezia1906.com citando La Nazione in edicola questa mattina parla dell'interesse dello Spezia, ex squadra di Nzola. ma l'operazione è definita complicatissima per l'alto ingaggio che percepisce il ragazzo.