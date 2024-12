Biraghi, Ikonè e Christensen: Palladino ha deciso per la cessione

Dovrebbe salutare anche Oliver Chirstensen . L'ex portiere dell' Herta Berlino , orami quarta scelta della porta viola, vuol cambiare aria ma piazzarlo non sarà semplice. Qualcosa si sta muovendo in Germania, con il Bochum interessato all'estremo difensore.

Infine anche l'avventura di Jhonny Ikonèsembra giunta al termine. In questi tre anni non è mai riuscito a trovare la giusta continuità e anche Palladino ha capito che quello mostrato in allenamento, poi non rispecchia ciò che accade in partita. Su di lui ci sarebbero alcune squadre della Ligue 1 e della Premier League, con il Wolverhampton pronto a tornare alla carica.