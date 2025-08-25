Baroni lo vuole, il Torino spinge: pronta la prima offerta ai viola per Fortini

Il Torino cerca un terzino sinistro e avrebbe individuato in Niccolò Fortini della Fiorentina il profilo giusto. Il tecnico Marco Baroni lo ha ribadito in conferenza stampa: " Ci manca un esterno ". Come abbiamo raccontato , i granata dopo un mercato di buon livello vorrebbero un laterale possibilmente under 22, che non occupi posto nella lista Over. Il ragazzo di proprietà viola rappresenta il profilo ideale , sia a livello anagrafico che pure per qualità e rendimento. Attualmente, però, la dirigenza toscana non sembra disposta a cederlo con una formula diversa dal prestito secco .

Prima offerta

Per questa ragione - secondo Matteo Moretto - il Ds Vagnati è pronto ad avanzare un'offerta alla Fiorentina per Fortini. Sul piatto 8-10 milioni per convincere il club viola. La Fiorentina però crede nel ragazzo e non vorrebbe rischiare di perderne il controllo dopo la splendida annata a Castellammare di Stabia, mentre dal Piemonte vorrebbero almeno un'opzione di riscatto. Il giocatore, dal canto suo, sarebbe felice della destinazione Torino perché potrebbe consentirgli di giocare in massima serie, seppur da riserva di Biraghi. Diversamente da quanto farebbe restando a Firenze, dove è chiuso invece da Gosens e Parisi.