Avellino, il ds in missione al Viola Park. Kouadio e un altro giovane nel mirino

Eddy Kouadio finisce nel mirino dell'Avellino per quanto riguarda il mercato estivo. M anon è l'unico giovane nel mirino degli irpini

Sull'edizione odierna de Il Mattino, troviamo un focus sul nuovo Avellino che sta nascendo dopo aver fallito l'aggancio alla massima serie attraverso i playoff. Il quotidiano spiega che il ds degli irpini Mario Aiello, come emerso nella giornata di ieri, si trovava nelle scorse ore al Viola Park per assistere alla semifinale del campionato Primavera Parma-Cesena. E nel quartier generale viola si è però parlato anche di mercato.