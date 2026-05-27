Sull'edizione odierna de Il Mattino, troviamo un focus sul nuovo Avellino che sta nascendo dopo aver fallito l'aggancio alla massima serie attraverso i playoff. Il quotidiano spiega che il ds degli irpini Mario Aiello, come emerso nella giornata di ieri, si trovava nelle scorse ore al Viola Park per assistere alla semifinale del campionato Primavera Parma-Cesena. E nel quartier generale viola si è però parlato anche di mercato.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Avellino, il ds in missione al Viola Park. Kouadio e un altro giovane nel mirino
calciomercato
Avellino, il ds in missione al Viola Park. Kouadio e un altro giovane nel mirino
Eddy Kouadio finisce nel mirino dell'Avellino per quanto riguarda il mercato estivo. M anon è l'unico giovane nel mirino degli irpini
Due nomi sul taccuino—
L'Avellino considera infatti una priorità sul mercato l'ingaggio del classe 2006 Eddy Kouadio, ma non solo. "Aiello ieri si è confrontato a lungo con l'ex calciatore Raffaele Rubino, oggi dirigente viola, pure sulla possibilità di ingaggiare altri giovani del club toscano già in prestito in B. Tra loro figurerebbe proprio il figlio dello stesso Rubino, di nome Tommaso, che ha giocato con eccellenti risultati nella Carrarese di Calabro."
© RIPRODUZIONE RISERVATA