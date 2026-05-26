Il Tottenham di De Zerbi riparte. Il primo colpo è un ex obiettivo viola

Per il Tottenham di De Zerbi la salvezza è un nuovo inizio. Il primo colpo è un ex obiettivo viola

Per il Tottenham è stata una stagione soffertissima. La salvezza finale è un traguardo non scontato, come si è potuto capire dai festeggiamenti di tutto l'ambiente. L'arrivo di Roberto De Zerbi è stato fondamentale per la sopravvivenza. Adesso gli Spurs ripartono, con il mercato a farla da padrona. Il primo colpo dovrebbe essere Marcos Senesi.

Il centrale argentino è reduce da una grande annata con il Bournemouth (condita anche da 5 assist). L'ex Feyenoord, accostato in passato alla Fiorentina, non ha rinnovato. E così avrebbe trovato un accordo con il Tottenham da parametro 0, come riporta Matteo Moretto. Una nuova era a inizio nel nord di Londra.