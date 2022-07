Mundo Deportivo: Dragowski-Espanyol, la Fiorentina mette il bastone tra le ruote

Il club viola continua chiedere 7 milioni per l'estremo difensore polacco. Al momento sarebbe questo il motivo alla base dello stallo

Primo giorno di scuola per l'Espanyol, oggi ritrovatosi in vista del ritiro che si svolgerà tra il 18 ad il 29 luglio. Come riporta Mundo Deportivo, l'obiettivo della società spagnola è quello di fornire un nuovo portiere titolare al tecnico Diego Martìnez entro questa settimana.