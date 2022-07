Sconcerti: “Dodô alla Fiorentina, quando si farà, sarà uno degli acquisti top”

Il giornalista Mario Sconcerti , intervistato da Calciomercato.com, ha fatto in breve il punto sul mercato delle squadre di Serie A. Questo il suo punto di vista: "Oggi che le squadre sono già in ritiro, i migliori acquisti di questo mercato mi sembrano Pessina al Monza, Asllani all'Inter e Dodô alla Fiorentina [LEGGI LA TABELLA ACQUISTI/CESSIONI] , quando si farà davvero".

Sconcerti, infine, commenta le mosse della Juventus: "Tralascio Pogba perché non lo vedo giocare da tanto tempo e mi chiedo perché abbia finito per fare spesso la riserva al Manchetser United. Non è discutibile Di Maria, ma è come un prestito, un contratto troppo volante per essere un investimento profondo" -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A