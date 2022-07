Barone: “Parliamo con Milenkovic, lo vogliamo qua. Dodô? Ci stiamo lavorando”

Altre dichiarazioni dal ritiro della Fiorentina a Moena: dopo Vincenzo Italiano , è il turno del direttore generale viola Joe Barone . Queste le sue parole rilasciate ai giornalisti presenti in Val di Fassa al seguito della truppa viola: " Inizio ritiro ? Veniamo da un periodo difficile segnato dal Covid, anche per questo c'è molta più apertura. Qua a Moena c'è lo stile di vita Fiorentina, vedo tanti bambini che hanno già i nostri valori e ne fanno parte. Moena è un bel posto, particolare, ormai siamo da tanti anni qua. Siamo super contenti, la squadra si sta allenando bene. E' stato importante presentarsi con la squadra quasi al completo. Mercato ? Ha i suoi tempi. Noi siamo stati molto preparati e attivi, ci siamo mossi in fretta perché volevamo una squadra preparata già per Moena. Vediamo quello che il mercato porterà in base alle esigenze della squadra. Lavoriamo molto bene ogni giorno con il mister. Agosto il mese della rifinitura sul mercato ? Vediamo, ancora è presto per dirlo. Dobbiamo fare qualche uscita, alcuni giovani devono andare a giocare. La Fiorentina del futuro deve basarsi anche sul settore giovanile".

Barone prosegue: "Jovic? Tutti i giocatori hanno il loro impatto. Certo che in questo caso parliamo di un giocatore di altissimo livello. Siamo molto contenti per le relazioni create con il Real Madrid, già erano evidenti l'anno scorso. Vogliamo costruire una squadra molto competitiva. Dodô? E' un ragazzo che certamente stiamo seguendo ma al momento non posso dire più di questo. Ogni cosa a suo tempo, ci stiamo lavorando. Abbonamenti? Voglio ringraziare tutta la tifoseria per queste prime 10.000 sottoscrizioni, rappresentano la città più bella del mondo. Messaggio ai tifosi? Dobbiamo essere compatti. Serve pazienza, Rocco sta mettendo tutto se stesso anche se non c'è, presto sarà presente. Gli investimenti li sta facendo, non solo sul Viola Park. Dobbiamo essere tutti uniti. Milenkovic? E' un giocatore della Fiorentina, ha un altro anno di contratto. E' molto importante per noi, si continua a parlare. Ovviamente la società lo vuole qui"