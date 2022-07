Milenkovic, perde quota l’opzione Inter. Ma un’altra concorrente resta vigile

I nerazzurri vorrebbero effettuare un investimento low cost, oltre a Bremer, per rafforzare la difesa a disposizione di Inzaghi

Redazione VN

Spazio al futuro di Nikola Milenkovic sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Secondo la rosea, perde quota l'opzione Inter per il centrale serbo. I nerazzurri, infatti, vorrebbero effettuare un investimento low cost per la difesa oltre all'arrivo di Bremer, per il quale sarà necessario un esborso superiore ai 25 milioni di euro programmati.

Il profilo di Zagadou, a costo zero, viene valutato, come pure l’ipotesi di agganciare in prestito un nome più prestigioso come quello di Soyuncu del Leicester. Ma, almeno qui, nessuna fretta: l’Inter vuole ragionare con calma. Per Milenkovic - continua La Gazzetta - resta comunque viva la pista che porta a Napoli. Il prezzo (circa 15 milioni) può essere abbordabile per la società di De Laurentiis nel caso di addio di Koulibaly.

Anche Tuttosport scrive delle strategie di mercato della Juventus in difesa. Cherubini, viste le incognite e le variabile legate a Koulibaly, si sta muovendo sotto traccia per altri centrali. A ruota di Koulibaly, nella lista bianconera compare il nome di Gleison Bremer sul quale l'Inter è segnalata in vantaggio. Ma il mercato può cambiare in fretta. Dovesse complicarsi KK, i bianconeri proveranno a sfidare i nerazzurre per il brasiliano del Torino. Tra le alternative restano Kimpembe del PSG, Gabriel dell'Arsenal e i più abbordabili Milenkovic della Fiorentina e Akanji del Borussia Dortmund. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A