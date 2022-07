Fiorentina quasi ok: se parte Milenkovic, caccia a Le Normand. Deulofeu…

Viola mai completi come quest'anno al primo giorno di ritiro a Moena. Mercato: ora gli ultimi colpi in entrata e le cessioni

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Fiorentina dopo la primissima parte della nuova stagione. La squadra viola - si legge - mai si era presentata così completa al ritiro di Moena. Tre i volti nuovi: Jovic, Gollini e Mandragora. Più Dodò ed i calciatori arrivati a gennaio pronti al salto di qualità in viola. In Val di Fassa presenti anche giocatori importanti nella passata stagione. Tra questi Milenkovic, colonna difensiva viola in cerca di scoprire il proprio futuro. Trattenerlo anche quest’anno sarà piuttosto complicato, motivo per il quale la Fiorentina si sta guardano intorno.