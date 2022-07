Jovic, l’interprete e la lingua del gol. E Gollini è sempre più uomo-selfie

L’attaccante serbo si confronta in campo con Italiano, che chiama Nastasic a fargli da traduttore. Tanti sorrisi per Gollini

La Nazione oggi in edicola offre un piccolo sunto del primo giorno di ritiro della Fiorentina a Moena. Gollini che ondeggia con la testa metallizzata fra i tifosi (record di selfie), Jovic che porta in giro il suo rango Real cercando di misurare questo mondo nuovo e per ora meno chic, ma poi chissà, Mandragora che saluta tutti, mostrando un’educazione inversamente proporzionale alla grinta da centrocampista morditore di caviglie: la Fiorentina riparte dall’interesse dei tifosi per i nuovi arrivati, addirittura tre, presto quattro con Dodò se arriverà la deroga per potersi allenare prima ancora dell’ufficialità dell’acquisto.