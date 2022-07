Domani l’amichevole con il Real Vicenza: Mandragora dal primo minuto?

Domani alle 17 la Fiorentina scenderà in campo per la prima amichevole del ritiro di Moena. Avversario di turno: il Real Vicenza. Come scrive il Corriere dello Sport, Rolando Mandragora potrebbe giocare titolare. L'ex centrocampista del Torino è stato tra i giocatori più applauditi in Val di Fassa insieme agli altri due acquisti: Gollini e Jovic.