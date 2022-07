Tifosi già pazzi di Jovic: il ‘grande Luha’ non ha perso il fiuto del gol

Tifosi "impazziti" e pieni d'entusiasmo a Moena

Redazione VN

Il Corriere dello Sport si concentra sul primo giorno di ritiro della Fiorentina a Moena, sottolineando l'entusiasmo dei tifosi per Luka Jovic e Rolando Mandragora. Il serbo - si legge - non ha perso il vizio del gol. Chiedere per informazioni a Bonaventura, che durante le prime prove tattiche in Val di Fassa ha perso con un po’ troppa superficialità un pallone che il centravanti - testato prima punta nel 4-3-3 - ha scaraventato in rete, proprio sotto il sette.

La Gazzetta dello Sport aggiunge una piccola nota di colore al primo giorno di ritiro di Jovic: ‘Grande Luha” si sentiva dalle tribune. ‘Luha’ per i non fiorentini e per l’anagrafe, è proprio il nuovo centravanti viola. A proposito di Jovic, oggi insieme a Gollini intorno alle 16 verrà “mostrato” ai tifosi per un saluto e qualche parola. Gli amori, calcistici, nascono anche così.

Tra gli spunti che ha regalato la prima giornata di lavoro in Trentino c’è stato anche un gol di tacco di Cabral (quasi come se la sfida a distanza con Jovic fosse già partita) e il minuto di silenzio che la squadra ha osservato prima della seduta, in memoria delle vittime del disastro avvenuto lo scorso 3 luglio sulla Marmolada, a soli 20 km da Moena.