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Lucci precisa: “Parole di Raiola prive di fondamento”

Lucci precisa: “Parole di Raiola prive di fondamento” - immagine 1
Lucci precisa e rettifica le dichiarazioni di Enzo Raiola sui suoi rapporti con Pradè
Redazione VN

Ieri sera avevano fatto scalpore, sollevando un polverone mediatico, le dichiarazioni di Enzo Raiola sul mondo dei procuratori. Era stato chiamato in causa anche Alessandro Lucci per i suoi rapporti definiti 'strani' con Pradè ex direttore sportivo della Fiorentina. Lo stesso Lucci precisa tramite i suoi legali che le parole di Raiola sono del tutto prive di fondamento e con la Fiorentina e Daniele Pradè non c'è mai stato nessun accordo se non normali rapporti di lavoro.  Lo stesso Pradè a settembre in conferenza stampa (guarda il video) aveva già risposto in merito di lavorare con tutti senza avere rapporti privilegiati con nessuno. (LEGGI QUI)

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